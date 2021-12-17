В Житомирской области два автомобиля переехали пешехода

В Житомирской области два автомобиля переехали пешехода

Мужчина получил смертельные травмы.

На автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате от полученных травм погиб 28-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

51-летняя водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes Benz, наехала на жителя Львовской области, который находился посреди проезжей части.

Впоследствии 35-летний водитель совершил наезд на этого же мужчину. Он скончался от полученных травм.

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Напомним, в Тернопольской области водитель автомобиля переехал 38-летнего местного жителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.

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