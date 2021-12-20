Смертельное ДТП под Николаевом: водитель сбил опрометчивого пешехода

Мужчина получил смертельные травмы.

На автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" водитель автомобиля "ВАЗ 2107" совершил наезд на мужчину, который, по словам водителя и его пассажиров, внезапно выбежал на неосвещенную проезжую часть дороги.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте происшествия.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Ранее стало известно, что на автодороге "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате от полученных травм погиб 28-летний мужчина – его переехали две машины.

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