Снег и ночные морозы: Херсонскую область накроет арктический циклон

Синоптики предупреждают о резком похолодании.

В Херсонской области с 21 по 23 декабря ожидается снижение температуры до -14 градусов ночью.

Об этом сообщили на странице Херсонского областного центра гидрометеорологии в Facebook.

В сообщении говорится, что в связи с надвигающимся холодным арктическим циклоном по всей территории Херсонской области ожидается значительное снижение температуры воздуха. В частности, ночью температура снизится до -14 градусов, днем будет до 6 градусов мороза. Также ожидается небольшой снег и порывы северо-западного ветра 17-22 м/с.

Ранее стало известно, что в Украину придут сильные морозы: существенное похолодание начнется уже с завтрашнего дня, 21 декабря. В среду мороз усилится, впрочем, к выходным они должны ослабнуть.

Погода в Украине: с завтрашнего дня начнется существенное похолодание

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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