В Украину идут сильные морозы: прогноз погоды на неделю, 20-26 декабря

Сегодня по всей стране все еще будет около нуля и мокрый снег от Ужгорода до Донецка.

В Украину придут сильные морозы: существенное похолодание начнется уже с завтрашнего дня, 21 декабря. В среду мороз усилится, но к выходным они должны ослабнуть.

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Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 декабря.

Так, сегодняшний мокрый снег превратится в настоящий снег, и температура опустится до минус 13°. Это, правда, в ночное время. Сегодня же, 20 декабря, по всей стране будет все еще около нуля и мокрый снег.

А уже завтра, 21 декабря, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украину придет холодная погода с температурой: ночью 8-14° мороза, днем 3-9° мороза (21 декабря на северо-востоке страны и в Карпатах ночью и днем 9-15° мороза, 22 декабря в восточной и северо-восточной части и в Карпатах ночью 15-21°), на Закарпатье и в южной части ночью 2-8° мороза, днем 0-6° мороза. Без существенных осадков, только в большинстве западных областей небольшой снег.

23-24 декабря в западных и северных областях, 25 декабря в большинстве областей Украины небольшой снег, температура ночью 6-12° мороза, днем 2-8° мороза, в Карпатах, в восточных и северо-восточных областях ночью 9-15° мороза, днем 4-10°.

На выходных, 25-26 декабря, ослабление морозов на 3-5°. В воскресенье, 26 декабря, в стране также будет без существенных осадков.

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В Киеве с 21 декабря также ожидается значительное похолодание с температурой ночью 10-12° мороза, днем 5-7° мороза. Без существенных осадков. Такая погода в столице будет держаться до пятницы. А в пятницу, 24 декабря, в Киеве ожидается снег и ослабление морозов до минус 3-5°. На выходных, 25-26 декабря, в Киев вернется "плюс" и дожди.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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