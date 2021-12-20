Зеленский рассказал, когда Украина войдет в НАТО

Президент убежден, что Украина должна сначала стать мощным государством в сфере безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО тогда, когда альянс поймет, что она может сделать его еще сильнее.
Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.
Президент убежден, что Украина должна стать мощным государством в сфере безопасности и только тогда мы сможем стать членом Североатлантического альянса.
"Украина или такие страны как Украина будут в НАТО только тогда, когда именно НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО", — заявил Зеленский.
Напомним, 20 декабря состоялась трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентами Литвы — Гитанасом Науседом и Польши — Анджеем Дудой. По результатам встречи Украина, Польша и Литва подписали декларацию, фиксирующую четкую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
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