Зеленський розповів, коли Україна ввійде до НАТО

Президент переконаний, що Україна має спочатку стати потужною державою у сфері безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вступить до НАТО тоді, коли альянс зрозуміє, що вона може зробити його ще сильнішим.

Про це глава держави сказав під час брифінгу за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви.

Президент переконаний, що Україна має стати потужною державою у сфері безпеки, і лише тоді ми зможемо стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Україна, або такі країни як Україна, будуть в НАТО тільки тоді, коли саме НАТО зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави у сфері безпеки, а інші потужні держави посилюють НАТО", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20 грудня відбулась тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентами Литви — Гітанасом Наусєдом та Польщі — Анджеєм Дудою. За результатами зустрічі Україна, Польща і Литва підписали декларацію, яка фіксує чітку підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.

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