У Росії відкрито пригрозили НАТО війною та поставили ультиматум

Це вже не перші погрози з боку кремлівських чиновників.

Голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

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Про це повідомляє пропагандистська агенція "РИА Новости".

"Росія дасть військову відповідь, якщо НАТО продовжуватиме наступати на хворі точки", - заявив Гаврилов.

Голова делегації РФ на переговорах у Відні також наголосив, що наразі у відносинах двох сторін настає "момент істини".

"Розмова повинна бути серйозна, і всі в НАТО прекрасно розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, в іншому випадку альтернатива - це військово-технічна і військова відповіді Росії", - сказав Гаврилов.

Варто зазначити, що це не перші подібні заяви з погрозами з боку російських чиновників. Так, раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив військовою відповіддю, якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки. А аступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

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