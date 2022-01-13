Убил прохожего из-за татуировки: в Одессе будут судить нацгвардейца

Убил прохожего из-за татуировки: в Одессе будут судить нацгвардейца

Пострадавший скончался в реанимации.

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего и его знакомого, убивших прохожего за татуировку.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Установлено, что в ночь на 18.07.2021 военнослужащий, находясь в городе Одесса, вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки.

Как установило следствие, мужчины начали приставать к прохожему из-за наличия у него татуировки. Мужчины избили его руками и ногами. Потерпевший скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи следственного отдела (с дислокацией в г. Одесса) ТУ ДБР, расположенного в г. Николаеве.

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Напомним, полицейские из Винницкой, Ровенской и Черниговской областей жестоко избивали задержанных, душили, заставляли становиться на колени.

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