Хотел убить: в Умани мужчина выстрелил в глаз своей сожительнице

Хотел убить: в Умани мужчина выстрелил в глаз своей сожительнице

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В Умани, в одном из домов по улице Ярослава Мудрого, мужчина из оружия ранил глаз женщине.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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Полицейские установили, что 52-летний мужчина хотел убить сожительницу, выстрелив ей в лицо из травматического пистолета.

47-летнюю пострадавшую медики госпитализировали в реанимационное отделение Уманской городской больницы. Злоумышленник в содеянном признался, он был задержан в процессуальном порядке соответственно ст. 208 УПК.

Следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в Харьковской области Первомайский горрайонный суд вынес приговор мужчине, который заживо пытался сжечь жену. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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