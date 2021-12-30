Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 декабря

За последние сутки число больных выросло почти на 6 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 30 декабря зафиксировано 5 930 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 278 человек, 10 369 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 747 человек, а 117 042 человека вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 660 620 человек;
- поправилось – 3 460 249 человек;
- летальных исходов – 95 690;
- проведено ПЦР-тестов – 16 757 339.
С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. Всего проведено 28 303 694 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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