Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 декабря

За последние сутки число больных выросло почти на 6 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 30 декабря зафиксировано 5 930 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 278 человек, 10 369 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 747 человек, а 117 042 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 660 620 человек;

поправилось – 3 460 249 человек;

летальных исходов – 95 690;

проведено ПЦР-тестов – 16 757 339.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. Всего проведено 28 303 694 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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