Второй раз в истории: в Австралии зафиксировали рекордные +50,7℃

Второй раз в истории: в Австралии зафиксировали рекордные +50,7℃

В последний раз такую температуру в Австралии наблюдали более 60 лет назад.

В городке Онслоу на севере штата Западной Австралии зафиксировали температурный рекорд для этой страны – +50,7℃. Такой максимум температуры случился второй раз в истории страны.

Об этом пишет BBC.

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Отмечается, последний раз такую температуру в Австралии наблюдали более 60 лет назад в городе Уднадатта, расположенном в штате Южная Австралия. Как пишет издание, средняя температура в австралийском городке Онслоу в это время года составляет около 36,5 градуса.

"Аномальная жара вызвана отсутствием грозовой активности вдоль побережья региона. Это привело к накоплению горячего воздуха", – пояснили в бюро метеорологии Австралии.

По их прогнозам, в последующие дни высокая температура на северо-западе Австралии может еще больше усилиться, но в дальнейшем должно прийти похолодание.

Как сообщалось, ученые заявили, что еда стала основной причиной загрязнения океана пластиком.

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