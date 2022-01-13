Второй раз в истории: в Австралии зафиксировали рекордные +50,7℃

В последний раз такую температуру в Австралии наблюдали более 60 лет назад.
В городке Онслоу на севере штата Западной Австралии зафиксировали температурный рекорд для этой страны – +50,7℃. Такой максимум температуры случился второй раз в истории страны.
Об этом пишет BBC.
Отмечается, последний раз такую температуру в Австралии наблюдали более 60 лет назад в городе Уднадатта, расположенном в штате Южная Австралия. Как пишет издание, средняя температура в австралийском городке Онслоу в это время года составляет около 36,5 градуса.
"Аномальная жара вызвана отсутствием грозовой активности вдоль побережья региона. Это привело к накоплению горячего воздуха", – пояснили в бюро метеорологии Австралии.
По их прогнозам, в последующие дни высокая температура на северо-западе Австралии может еще больше усилиться, но в дальнейшем должно прийти похолодание.
Как сообщалось, ученые заявили, что еда стала основной причиной загрязнения океана пластиком.
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