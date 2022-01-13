Обошлось без дисквалификации: звезда "Ювентуса" узнал о наказании за драку с представителем "Интера"

Футболист заплатит штраф за неспортивное поведение.

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи устроил стычку с секретарем "Интера" Кристиано Моццилло во время Суперкубка Италии, когда первый готовился выйти на замену, а второй бурно праздновал победный гол Алексиса Санчеса.

Как сообщает Calcio e Finanza, спортивный судья Херардо Мастрандреа оценил владение ненормативной лексикой защитника "Ювентуса" в 10 тысяч евро.

Также оштрафовали "Интер", но на 5 тысяч, за то, что в технической зоне находились сотрудники клуба, не входившие в официальный список.

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