Шевченко выздоровел от коронавируса и будет руководить "Дженоа" в кубковой битве с "Миланом"

Шевченко выздоровел от коронавируса и будет руководить "Дженоа" в кубковой битве с "Миланом"

Украинский специалист вернется на "Сан-Сиро", где прошли лучшие годы его игровой карьеры.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вылечился от коронавируса и сможет руководить командой со скамейки запасных в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана".

45-летний украинский специалист перед важной игрой сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает Tuttomercatweb.

Отметим, что из-за заражения коронавирусом Шевченко не мог присутствовать в технической зоне во время последнего поединка Серии А против "Специи", завершившегося минимальным домашним поражением "грифонов" (0:1). Вместо него указания игрокам со скамейки запасных раздавал его помощник Мауро Тассотти.

Поединок "Милан" - "Дженоа" состоится сегодня, 13 января, в 22:00 по киевскому времени. Для Шевченко это будет возвращение на стадион "Сан-Сиро", где он добился больших успехов с "россонери" в роли игрока.

До этого "Дженоа" в рамках 1/32 финала одолела "Перуджу" (3:2);

В этом сезоне "Милан" и "Дженоа" уже встречались, было это в рамках Серии А. Тогда "грифонами" уже руководил Шевченко, а сама игра завершилась разгромной победой "россонери" со счетом 3:0 ;

; "Дженоа" сейчас имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. "Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола.

Читайте также:

Милан - Дженоа: где смотреть и какие ставки букмекеров на принципиальный матч Шевченко в Кубке Италии

Известный французский тренер отказался заменить Шевченко в "Дженоа" - СМИ

Придет спасать Шевченко: "Дженоа" договорилась о трансфере очередного новичка