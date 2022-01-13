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Стало известно, когда Украина может подписать ЗСТ с Турцией

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Стало известно, когда Украина может подписать ЗСТ с Турцией

Подписание такого соглашения даст еще больший толчок к достижению $10 млрд. торгового оборота между странами.

Соглашение о свободной торговле Украины с Турцией может быть подписано в феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, где запланировано проведение заседания Стратегического совета высокого уровня.

Об этом по результатам первого дня визита в Анкару рассказал сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук, пишет "Укринформ".

"Во время визита говорили об экономических вопросах, о зоне свободной торговли. Сейчас мы за один шаг до подписания Соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано", — сказал Роман Грищук .

По его словам, это даст еще больший толчок к достижению цели – 10 млрд долларов торгового оборота между Украиной и Турцией.

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