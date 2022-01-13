Загорелый Владимир Дантес сбрил бороду и насмешил видом

Певец признался, что ему пока сложно принять "нового" себя.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес сменил имидж.

Знаменитость неожиданно сбрил бороду. На такой поступок его подтолкнуло желаение загореть. Так, если верхняя часть лица уже подрумянилась под жарким мексиканским солнцем, то подбородок остался светлым, что выглядит довольно забавно.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Артист признался, что пока не привык к своему отражению в зеркале. Дантес добавил, что до конца отпуска не будет показывать лицо без фильтров.

"Я вчера побрился, чтобы загорело лицо, поэтому готов на время стать лицом чего-то очень не очень", – пошутил он.

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