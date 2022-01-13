Засмаглий Володимир Дантес зголив бороду та насмішив виглядом

Співак зізнався, що йому поки що складно прийняти "нового" себе.

Український співак та шоумен Володимир Дантес змінив імідж.

Знаменитість неочікувано зголив бороду. На такий вчинок його підштовхнула засмага. Так, якщо верхня частина обличчя вже підрум'янилася під палким мексиканським сонцем, то підборіддя залишилося світлим, що має доволі кумедний вигляд.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Артист зізнався, що поки що не звик до свого відображення у дзеркалі. Дантес додав, що до кінця відпустки не показуватиме обличчя без фільтрів.

"Я вчора поголився, щоб засмагло обличчя, тому готовий на якийсь час стати обличчям чогось дуже не дуже", – пожартував він.

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