Space Х успешно запустил в космос украинский спутник "Січ-2-30"

Этот запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника.

В четверг, 13 января, в 17:30 по киевскому времени на мысе Канаверал в США стартовал запуск украинского спутника "Січ-2-30".

Об этом стало известно по онлайн-трансляции запуска на YouTube-канале американской компании SpaceX, ракета которой вывела на орбиту украинский спутник.

Планируется, что после запуска спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению Земли Copernicus, а изображения со спутника Украина будет получать каждый день.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram отметил, что спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" является полностью отечественной разработкой. Его сконструировало и изготовило ДП "Конструкторское бюро "Південне" им. М. К. Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями.

Facebook/Посольство Украины в США

Глава государства подчеркнул, что нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника.

Напомним, данные спутника в Украине будут принимать и обрабатывать Центр управления полетами. Он был создан с нуля после потери космической инфраструктуры в Евпатории в результате аннексии Крыма.

Общая стоимость запуска украинского спутника "Січ 2-30" компанией SpaceX обошлась Государственному космическому агентству Украины в 1,99 млн. долларов.

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