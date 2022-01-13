Space Х успішно запустив у космос український супутник "Січ-2-30"

Цей запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника.

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом на мисі Канаверал у США стартував запуск українського супутника "Січ-2-30".

Про це стало відомо з онлайн-трансляції запуску на YouTube-каналі американської компанії SpaceX, ракета якої вивела на орбіту український супутник.

Планується, що після запуску супутник буде інтегрований до програми Європейського Союзу зі спостереження Землі Copernicus, а зображення із супутника Україна отримуватиме щодня.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram зазначив, що супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" є повністю вітчизняною розробкою. Його сконструювало та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами.

Facebook/Посольство України в США

Глава держави наголосив, що нинішній успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника.

Нагадаємо, дані супутника в Україні прийматиме та оброблятиме Центр управління польотами. Його було створено з нуля після втрати космічної інфраструктури в Євпаторії внаслідок анексії Криму.

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійшлась Державному космічному агентству України в 1,99 млн доларів.

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