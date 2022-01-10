На навчаннях НАТО вперше випробували реактивний ранець

Британська компанія Gravity Industries оприлюднили відео із застосуванням своєї розробки військовими Альянсу.

Розробник реактивних ранців "Jet Suit", британська компанія Gravity Industries оприлюднила подробиці із навчань НАТО, під час яких відбулося перше випробування цього пристрою.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі компанії.

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Реактивний костюм все ще перебуває на стадії тестування. Однак, військові сподіваються, що, взявши його на озброєння, вони зможуть проводити складні операції швидше, аніж зазвичай, та добиратися до важкодоступних місць.

В описі до відео йдеться про те, що оператор реактивного ранця виконав місію із допомоги пораненим в умовах гірської місцевості.

“Сценарій навчань передбачав, що солдата потрібно витягнути з дуже складної ситуації та надати невідкладну медичну допомогу. Плазму крові мав доставити пілот "Jet Suit", який може миттєво реагувати та дуже швидко покривати шлях до цілі. Пілот рухався по трасі", – йдеться у повідомленні.

Апарат "Jet Suit" використовує понад 1000 кінських сил потужності реактивного двигуна в поєднанні з природним людським балансом.

Нагадаємо, раніше десантний корабель військово-морських сил США Portland здійснив успішне випробування бойового лазера, знищивши пострілом плавучу ціль — катер.

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