На учениях НАТО впервые испытали реактивный ранец

Британская компания Gravity Industries обнародовала видео с применением своей разработки военными Альянса.

Разработчик реактивных ранцев Jet Suit, британская компания Gravity Industries обнародовала подробности из учений НАТО, во время которых состоялось первое испытание этого устройства.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале компании.

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Реактивный костюм все еще находится в стадии тестирования. Однако военные надеются, что, взяв его на вооружение, они смогут проводить сложные операции быстрее обычного и добираться до труднодоступных мест.

В описании к видео говорится, что оператор реактивного ранца выполнил миссию по помощи раненым в условиях горной местности.

“Сценарий учений предполагал, что солдата нужно извлечь из очень сложной ситуации и оказать неотложную медицинскую помощь. Плазму крови должен был доставить пилот Jet Suit, который может мгновенно реагировать и очень быстро покрывать путь к цели. Пилот двигался по трассе", – говорится в сообщении.

Аппарат Jet Suit использует более 1000 лошадиных сил мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

Напомним, ранее десантный корабль военно-морских сил США Portland провел успешное испытание боевого лазера, уничтожив выстрелом плавучую цель — катер.

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