Самые интересные мировые изобретения 2021: чего ждать дальше

Коронавирус изменил образ жизни человечества, говорят изобретатели.

Включить кофемашину глазами, превратиться в голограмму или узнать основные медицинские показатели, пока ждешь врача — изобретения, словно сошедшие со страниц фантастических романов, уже представлены публике. В этом году, несмотря на пандемию компании, в разных уголках мира презентовали свои технологические новинки. О самых интересных изобретениях говорилось в сюжете ТСН.19:30 28 декабря.

Это изобретение уже в скором времени вы сможете увидеть на офисной кухне – кофеварка, готовящая ароматный напиток – без нажатия ни одной кнопки. Все – чтобы уменьшить во время пандемии количество контактов с поверхностями – управлять кофеваркой можно глазами.

Коронавирус изменил образ жизни человечества, говорят изобретатели. Эффективно дезинфицировать поверхности, совершать виртуальные прогулки и получить реалистичные игры и развлечения прямо в собственном доме – покупателям предлагают многочисленные компании. Руководители которых, кстати, на конференциях все чаще выступают по видеосвязи. А уже скоро, говорят в этой фирме, смогут появляться на публике как живые голограммы.

В то время как новинка из Франции пригодится всем, кто ждет в очереди к врачу. Прийти к специалисту можно будет уже с первыми данными — о температуре, давлении, уровне кислорода и весе. Все подсчитают специальные аппараты.

Многие в этом году — и дальше работают из дома, и именно для пользователей Интернета 2021 года принес утешительные новости. В рамках амбициозного проекта Илона Маска, который должен обеспечить спутниковой интернет-связью самые отдаленные уголки нашей планеты – существенный прогресс – на орбите оказались сотни спутников.

Впрочем, планам Маска воплотиться полностью не удалось — по его технологии стало в очередь полмиллиона клиентов. Но не все могут получить терминалы, которые обеспечили бы Интернет — из-за дефицита микросхем. Спрос на них безумно вырос из-за пандемии, потому что человечество начало скупать новые ноутбуки, видеокамеры и игровые приставки. По прогнозам, в следующем году охота на гаджеты будет продолжаться.

Растет спрос и на космический туризм – удивительные запуски, которые в этом году провели сразу несколько компаний, должны смениться менее громкими, но не менее интересными.

В космос улетят не только туристы, но и опытные аппараты. Готовятся новые миссии на Марс, а США, Япония и Эмираты на следующий год планируют исследовать Луну.

Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

Читайте также:

Какие технологические новинки придумало человечество в 2021 году | Новости мира