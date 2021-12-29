На Киевщине легковушка протаранила грузовик: есть погибшие

На Киевщине легковушка протаранила грузовик: есть погибшие

Водители не находились в состоянии алкогольного опьянения и ни один из них не пострадал.

На Киевщине легковушка протаранила грузовик. Один человек погиб, трое травмированы.

Об этом в Telegram-канале сообщают "Вартови Эспрессо".

ДТП произошло 28 декабря около 17 часов на автодороге Н-01 с сообщением "Киев-Знаменка".

По предварительным данным, 42-летняя жительница Кагарлыка, управляя автомобилем Suzuki, не справилась с управлением и допустила столкновение с грузовиком Mercedes, который двигался по встречной полосе.

В результате аварии 21-летняя, 33-летняя и 48-летний пассажиры легковушки получили телесные повреждения и были доставлены в Обуховскую центральную районную больницу для оказания помощи. 23-летний пассажир авто погиб на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают работники группы реагирования патрульной полиции и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также известно, что водители находились без признаков алкогольного опьянения и ни один из них не пострадал.

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