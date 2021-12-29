На Київщині легковик протаранив вантажівку: є загиблі

На Київщині легковик протаранив вантажівку: є загиблі

Водії не були у стані алкогольного сп’яніння та жоден із них не постраждав.

На Київщині легковик протаранив вантажівку. Одна людина загинула, троє травмовані.

Про це у Telegram-каналі повідомляють "Вартові Еспресо".

ДТП трапилась 28 грудня близько 17 години на автошляху Н-01 зі сполученням "Київ-Знам'янка".

За попередніми даними, 42-річна мешканка Кагарлика, керуючи автомобілем Suzuki, не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з вантажівкою Mercedes, яка рухалася зустрічною смугою.

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В результаті автопригоди 21-річна, 33-річна та 48-річний пасажири легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Обухівської центральної районної лікарні для надання допомоги. 23-річний пасажир авто загинув на місці до приїзду швидкої допомоги.

На місці події працюють працівники групи реагування патрульної поліції та встановлюють обставини події.

Також відомо, що водії знаходились без ознак алкогольного сп’яніння та жоден із них не постраждав.

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