Через негоду тимчасово обмежено рух у кількох областях: список

Рух перекрито для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху через погіршення погодних умов в областях.
Тимчасово обмежено рух через погіршення погодних умов у кількох областях.
Про це інформує Укравтодор у повідомленні у Facebook.
- У Запорізькій області з 18:00 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).
- У Миколаївській області з 20:30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000), а з 21:00 28 грудня діє обмеження проїзду великовагового транспорту на автодорозі Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 - км 235+600.
Рух перекрито для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху через погіршення погодних умов в областях.
Про відкриття руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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