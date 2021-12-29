Через негоду тимчасово обмежено рух у кількох областях: список

Через негоду тимчасово обмежено рух у кількох областях: список

Рух перекрито для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху через погіршення погодних умов в областях.

Тимчасово обмежено рух через погіршення погодних умов у кількох областях.

Про це інформує Укравтодор у повідомленні у Facebook.

У Запорізькій області з 18:00 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

У Миколаївській області з 20:30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000), а з 21:00 28 грудня діє обмеження проїзду великовагового транспорту на автодорозі Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 - км 235+600.

Рух перекрито для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху через погіршення погодних умов в областях.

Про відкриття руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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