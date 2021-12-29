Найцікавіші світові винаходи 2021 року: чого чекати далі

Найцікавіші світові винаходи 2021 року: чого чекати далі

Коронавірус змінив спосіб життя людства, кажуть винахідники.

Увімкнути кава-машину очима, перетворитися на голограму чи дізнатися основні медичні показники, поки чекаєш на лікаря - винаходи, що ніби зійшли зі сторінок фантастичних романів, вже представлені публіці. Цьогоріч попри пандемію компанії у різних куточках світу презентували свої технологічні новинки. Про найцікавіші винаходи йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 грудня.

Цей винахід уже незабаром ви зможете побачити на офісній кухні - кавоварка, що готує ароматний напій - без натискання жодної кнопки. Все - аби зменшити під час пандемії кількість контактів з поверхнями - керувати кавоваркою можна очима.

Коронавірус змінив спосіб життя людства, кажуть винахідники. Ефективно дезінфікувати поверхні, здійснювати віртуальні прогулянки і отримати реалістичні ігри та розваги просто у власному будинку - покупцям пропонують численні компанії. Очільники яких, до речі, на конференціях дедалі частіше виступають по відеозв'язку. А вже незабаром, кажуть у цій фірмі, зможуть з'являтися на публіці як живі голограми.

Тоді, як новинка із Франції стане у пригоді всім, хто чекає у черзі до лікаря. Прийти до спеціаліста можна буде вже з першими даними - про температуру, тиск, рівень кисню та вагу. Все підрахують спеціальні апарати.

Чимало людей цьогоріч - і далі працюють з дому, і саме для користувачів Інтернету 2021 приніс втішні новини. У рамках амбітного проєкту Ілона Маска, який має забезпечити супутниковим інтернет-зв'язком найвіддаленіші куточки нашої планети - суттєвий прогрес - на орбіті опинилися сотні супутників.

Утім, планам Маска втілитися повністю таки не вдалося - за його технологією стало у чергу півмільйона клієнтів. Та не всі можуть отримати термінали, які б забезпечили Інтернет - через дефіцит мікросхем. Попит на них шалено виріс через пандемію, бо людство почало скуповувати нові ноутбуки, відеокамери та ігрові приставки. За прогнозами, наступного року - полювання на гаджети триватиме.

Зростає попит і на космічний туризм - дивовижні запуски, які цьогоріч провели одразу кілька компаній, мають змінитися менш гучними, але не менш цікавими.

У космос полетять не лише туристи, а й дослідні апарати. Готуються нові місії на Марс, а США, Японія та Емірати наступного року планують досліджувати Місяць.

Нагадаємо, раніше американським астронавтам на МКС вдалося досягти успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

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