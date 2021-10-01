Вчені з’ясували, чим насправді пахне космос

В ароматі космосу можна вловити нотки смаженого стейка або чогось горілого.

Як стверджують вчені, запах у космосі нагадує поєднання гарячого металу, дизельного палива і барбекю.

Про це пише Popular Science.

"Винуватцями" такого запаху є смердючі сполуки, що називаються поліциклічними ароматичними вуглеводами.

"Ці молекули є у всьому Всесвіті. І вони є в космосі у великих кількостях, з'являючись з комет, метеоритів і космічного пилу", — сказав учений Луїс Алламандола з Дослідницького центру Еймса.

Людина не здатна безпосередньо відчути запах космосу, зрештою, це вакуум, і якщо астронавти спробують це зробити, вони просто помруть. Але коли астронавти за межами МКС, смердючі сполуки осідають на їхніх костюмах і потрапляють назад на станцію.

Після виходу у відкритий космос астронавти повідомляють про запах горілого або смаженого стейка.

Як пояснює Алламандола, наша Сонячна система має різкий запах через те, що в ній багато вуглецю і мало кисню. А ось багаті киснем зірки мають аромати, що нагадують гриль на деревному вугіллі.

Нагадаємо, раніше двоє астрономів-аматорів зафіксували яскравий спалах на поверхні Юпітера, який, очевидно, став наслідком зіткнення найбільшої планети Сонячної системи з невідомим космічним об'єктом.

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