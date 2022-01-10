MELOVIN чуттєво привітав Лізу Русіну з днем народження: "Люблю тебе"

Танцівниці виповнюється 26 років.
Співак MELOVIN після проєкту "Танці з зірками" чудово спілкується зі своєю партнеркою Лізою Русіною.
Тому сьогодні, 10 січня, виконавець просто не міг не привітати танцівницю з днем народження. До слова, Мел написав у своєму Instagram чимало приємних слів Лізі.
"Моє натхнення! З днем народження тебе, мала! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально та трепетно!" - привітав Русіну зі святом Мел.
Також співак опублікував фото, на якому зображений тортик з написом: "З днем народження, міс Русіна".
Зазначимо, Лізі сьогодні, 10 січня виповнюється 26 років. Святкувати день народження танцівниця вирішила на Мальдівах.
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