MELOVIN чуттєво привітав Лізу Русіну з днем народження: "Люблю тебе"

MELOVIN чуттєво привітав Лізу Русіну з днем народження: "Люблю тебе"

Танцівниці виповнюється 26 років.

Співак MELOVIN після проєкту "Танці з зірками" чудово спілкується зі своєю партнеркою Лізою Русіною.

Тому сьогодні, 10 січня, виконавець просто не міг не привітати танцівницю з днем народження. До слова, Мел написав у своєму Instagram чимало приємних слів Лізі.

"Моє натхнення! З днем народження тебе, мала! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально та трепетно!" - привітав Русіну зі святом Мел.

Також співак опублікував фото, на якому зображений тортик з написом: "З днем народження, міс Русіна".

MELOVIN привітав Лізу Русіну з днем народження / instagram.com/melovin_official

Зазначимо, Лізі сьогодні, 10 січня виповнюється 26 років. Святкувати день народження танцівниця вирішила на Мальдівах.

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