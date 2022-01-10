На Донбасі двоє бійців загинули, підірвавшись на міні

На Донбасі двоє бійців загинули, підірвавшись на міні

Терористи двічі порушили режим припинення вогню.

Сьогодні, 10 січня, на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.

Деталі трагічного інциденту поки не зазначають.

Бойовики впродовж доби двічі обстріляли українські позиції поблизу Пісків. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що мешканці Пісків потерпають від ворожих обстрілів разом із військовими. Люди живуть на руїнах без газу і води.

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