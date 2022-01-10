На Донбассе двое бойцов погибли, взорвавшись на мине

Террористы дважды нарушили режим прекращения огня.
Сегодня, 10 января, на Донбассе двое украинских военнослужащих взорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Детали трагического инцидента пока не сообщают.
Боевики на протяжении суток обстреляли украинские позиции вблизи Песков. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, что жители Песков страдают от вражеских обстрелов вместе с военными. Люди живут на руинах без газа и воды.
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