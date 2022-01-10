На Донбассе двое бойцов погибли, взорвавшись на мине

На Донбассе двое бойцов погибли, взорвавшись на мине

Террористы дважды нарушили режим прекращения огня.

Сегодня, 10 января, на Донбассе двое украинских военнослужащих взорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Детали трагического инцидента пока не сообщают.

Боевики на протяжении суток обстреляли украинские позиции вблизи Песков. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что жители Песков страдают от вражеских обстрелов вместе с военными. Люди живут на руинах без газа и воды.

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