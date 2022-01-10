В Сети показали Tesla Model S, преодолевшую полтора миллиона км

Автомобиль имеет большой пробег, но остался в хорошем состоянии.

6 января 2022 года обычная Tesla Model S P85 превратилась в очень интересный автомобиль. Все дело в том, что она смогла проехать 1 500 000 километров.

На сегодняшний день это рекордный пробег для Tesla и серийных электрокаров в целом. Об этом сообщает издание Insideevs.

Мужчина работает таксистом в Германии, поэтому без проблем нагоняет такие гигантские пробеги. Первый рекорд на своей Tesla он установил еще в 2019 году. Тогда он проехал на своем автомобиле 900 тысяч километров, что тоже очень серьезный показатель.

Но если вы думаете, что за такой пробег автомобиль не ломался, вы сильно ошибаетесь. Блок аккумуляторов сломался через 250 тысяч км, его компания Tesla заменила по гарантии. Что интересно, владелец больше не сообщал о ремонтах аккумулятора, поэтому, по всей вероятности, вторая батарея выдержала 1 миллион километров.

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Этот автомобиль имеет одномоторную компоновку, двигатель за все время пробега заменили четыре раза. Большая мощность и крутящий момент постоянно провоцировал электромотор на поломки. Последний сломался на 1 миллионе километров пробега.

Надо отметить, что автомобиль снаружи в очень неплохом состоянии, кузов авто целый и ровный, все потому, что за все время автомобиль только один раз был в ДТП. А вот салону повезло меньше, экокожа от пробега стерлась и теперь нуждается в замене.

Напомним, что благодаря новой инновационной батарее: Tesla Model S преодолела 1200 км на одном заряде