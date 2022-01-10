Бразилец провез в Украину в желудке почти 1 килограмм кокаина

Бразилец провез в Украину в желудке почти 1 килограмм кокаина

Мужчина попался в международном аэропорту "Борисполь".

В Украине будут судить бразильца, который в собственном желудке ввез почти 1 килограмм кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

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По данным следствия, гражданин Федеративной Республики Бразилия контрабандным путем ввез в Украину в желудке 90 капсул, заполненных кокаином.

"Гражданин заполнил таможенную декларацию в международном аэропорту "Борисполь", где отметил отсутствие на момент прохождения таможенного контроля товаров, перемещение которых через государственную границу Украины ограничено или запрещено. Однако по результатам проведения комплекса следственных и процессуальных действий работниками СБУ и прокуратуры противоправные действия иностранца на территории Украины прекращено, а почти 1 кг наркотического средства, обнаруженного с помощью специального оборудования, изъято", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что иностранец находится в следственном изоляторе.

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Ранее стало известно, что во Львове реабилитируют варанов и змей, которых незаконно пытались вывезти из Украины в Италию. В натуралистический центр рептилий привезли в очень тяжелом состоянии. Два десятка из них из-за переохлаждения и стресса погибли.

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