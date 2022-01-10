Мощное усиление: клуб УПЛ объявил о подписании пятерых новичков

Команда Юрия Гуры, очевидно, планирует побороться за попадание в еврокубки.

"Александрия" на официальном сайте представила пятерых зимних новичков команды.

Состав "желто-черных" пополнили хавбеки Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, а также защитник Валерий Бондаренко.

Контракт Авгимяна рассчитан до лета 2025 года, Костышина - до лета 2024 года. Условия соглашения Калитвинцева не сообщаются. Бондаренко и Билошевский арендованы у донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" соответственно до 30 июня 2023 года.

Добавим, что ранее Авагимян выступал за "Черноморец", Костышин - за "Колос", в Калитвинцев представлял "Десну".

На зимний перерыв "Александрия" ушла на шестом месте в таблице УПЛ, набрав 26 очков за 18 туров.

В первом матче весенней части чемпионата подопечные Юрия Гуры 26 февраля будут принимать "Львов".

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