Безопасность Европы зависит от ситуации в Украине - Боррель

Жозеп еще раз предупредил РФ о "масштабных последствиях и огромной цене" в случае вторжения в Украину.

Находящийся с рабочим визитом в Украине Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "безопасность Европы зависит от безопасности от Украины".

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 5 января.

"Нет безопасности Европы без безопасности Украины. И это понятно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать Европейский союз и Украину. Любые дискуссии, касающиеся Украины должны включать Украину " – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что главной целью сейчас является снижение военной напряженности на границах Украины. И это можно сделать только благодаря переговорам и жесткой поддержке ЕС. "Это должно происходить как из-за переговоров, которые состоятся в ближайшее время, так и путем твердых заявлений о нашей неизменной поддержке Украины", — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель в который раз предупредил РФ, что любая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Напомним, что руководитель дипломатии Европейского Союза находится в Украине с рабочим визитом 4-5 января. Вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он посетил Донбасс, а также линию столкновения. В планах Борреля встреча с рядом представителей властей в Киеве.

Сам дипломат подчеркивал, что во время визита намерен передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия в Украине будет иметь серьезные последствия.

Как сообщалось, перед визитом в Украину Боррель провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подняв вопрос наращивания российской армии на границе с Украиной и рассмотрев два проекта договоров Кремля по "гарантии безопасности". Также они говорили о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

Читайте также: