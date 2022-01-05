Украина не получает уголь из Казахстана: причина не в протестах

Украина не получает уголь из Казахстана: причина не в протестах

Транзит 660 тысяч тонн топлива заблокирован Российской Федерацией.

Украина до сих пор не получила уголь из Казахстана, где обострились продолжающиеся с начала 2022 года массовые протесты. Причиной тому стало блокирование его транзита на территории России.

Об этом сообщил в среду, 5 января, министр энергетики Герман Галущенко на онлайн-брифинге.

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Галущенко напомнил, что государственное предприятие Центрэнерго законтрактовало 660 000 тонн угля из Казахстана на нынешний отопительный сезон. Однако, по его словам, РФ блокирует транзит казахских углей на своей территории.

"Сейчас мы не видим возможности физически получить этот уголь", – уточнил министр энергетики.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал о возможности перевозки угля из Казахстана, транзит которого заблокирован Россией, морским транспортом.

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