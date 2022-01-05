Україна не отримує вугілля із Казахстану: причина не в протестах

Транзит 660 000 тонн палива заблоковано Російською Федерацією.
Україна досі не отримала вугілля з Казахстану, де загострилися масові протести, які тривають від початку 2022 року. Причиною цього стало блокування його транзиту на території Росії.
Про це повідомив у середу, 5 січня, міністр енергетики Герман Галущенко на онлайн-брифінгу.
Галущенко нагадав, що державне підприємство Центренерго законтрактувало 660 000 тонн вугілля з Казахстану на цьогорічний опалювальний сезон. Однак, за його словами, РФ блокує транзит казахського вугілля на своїй території.
"Зараз ми не бачимо можливості фізично отримати це вугілля", – уточнив міністр енергетики.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про можливість перевезення вугілля з Казахстану, транзит якого заблокований Росією, морським транспортом.
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