В Украине выросли тарифы на воду: сколько придется платить с 1 января

В Украине выросли тарифы на воду: сколько придется платить с 1 января

Пересмотр тарифов был обусловлен увеличением затрат на электроэнергию и тепловую энергию, а также на газ.

В Украине с сегодняшнего дня, 1 января 2022 года, повышаются тарифы на холодную воду для 45 водоканалов страны.

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Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, 22 декабря 2021 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов для 45 предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотводу.

Таким образом, в некоторых случаях подорожание будет достигать пяти гривен за кубометр воды. Цены в городах разнятся в связи с разными обстоятельствами в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, среднюю зарплату и другие факторы.

В частности, в Киеве тарифы выросли на 20% – с 25,38 до 30,384 грн за куб. м. На централизованное водоснабжение – до 16,164 грн за кубометр с НДС, централизованный водоотвод – до 14,22 грн за кубометр с НДС.

Однако, на первом месте по подорожанию воды – Запорожье, там тариф "Облводоканала" – 54,63 грн (без учета НДС) за 1 кубометр воды. На втором – "Уманьводоканал" с 47,92 грн за кубометр. Далее следует "Бердянскводоканал" – 47,56 грн за кубометр. В Черновцах тарифы выросли до 27,9 грн. за кубометр для бытовых потребителей. А в Ивано-Франковске до 28,24 гривны за кубометр водопользования.