Украсили мебель в спальне: в Дрогобыче из-за гирлянды загорелась квартира

Украсили мебель в спальне: в Дрогобыче из-за гирлянды загорелась квартира

Пострадавшую женщину госпитализировали.

В городе Дрогобыч, Львовской области, по ул. Коновальца, 15/1, вечером 4 января вспыхнул пожар. В этот момент в квартире находилась мать, 1994 года рождения, с ребенком

Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Почувствовав неприятный запах и увидев возгорание в комнате, женщина пыталась самостоятельно потушить пожар. Но поняв, что не справится, не теряя времени, выбежала с ребенком на руках к соседям", – рассказали спасатели.

Прибывшие на место огнеборцы включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения, так как возгорание уже привело к сильному задымлению, и начали ликвидацию пожара. В 19:22 пожар удалось локализовать и в 19:24 ликвидировать.

"В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 кв.м. Пострадавшая женщина с признаками отравления продуктами горения была госпитализирована в Дрогобычскую городскую больницу. Ребенок в медицинской помощи не нуждался", – добавили в ведомстве.

Вероятной причиной пожара могла стать включенная гирлянда, которой была украшена мебель в спальне, говорят в ГСЧС.

Правила использования новогодних украшений

Простые правила использования новогодних электрических украшений смогут сохранить вас и ваших детей от опасности и непредсказуемых ситуаций.

применяйте электрические гирлянды только заводского изготовления;

обязательно проверьте исправность электрического провода, его изоляцию;

в случае, если вы заметили какую-то неисправность гирлянды – появилось мигание лампочек, искрение, сильный нагрев провода – не пользуйтесь ею;

не оставляйте включенную гирлянду без присмотра.

Спасатели призывают ответственно относиться к своей жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101".

Напомним, в Киеве в приюте от салютов умер собачка Гуффи.

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