Форсировали границу через реки: из Беларуси в Польшу снова прорывались мигранты

Форсировали границу через реки: из Беларуси в Польшу снова прорывались мигранты

С целью патрулирования водного участка границы закуплено три моторных лодки.

За прошедшие сутки 32 мигранта пытались нелегально пересечь границу между Польшей и Беларусью. Все чаще они выбирают путь форсирования границы через реки Свислочь и Буг.

Об этом сообщила Пограничная служба РП.

"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на отрезке ответственности пограничного заставы в Михалово задержали четырех граждан Индии, попавших в Польшу, преодолев пешком реку Свислочь. В зоне ответственности пограничной заставы в Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли реку Свислочь на понтоне.

В то же время, в полосе ответственности пограничной заставы в Черемсе наземный участок границы пытались силой форсировать 11 иностранцев.

С целью патрулирования водного участка границы с Беларусью (171 км) и Украиной (228 км) закуплено три моторных лодки на общую сумму 300 тыс. злотых (около 2 млн грн). Их будут использовать пограничники Набужанского отдела ПС Польши.

Trzy nowe łodzie płaskodenne о łącznej wartości 300 tis.zł trafiły do Nadbużańskiego Oddziału SG.

Funkcjonariusze #NadbużańskiOSG ochraniają granicę na rzece Bug о długości prawie 400 km,ok. 171 км от граника з,а 228 км из. To nie tylko granica Polski, ale również gr. zew. UE. pic.twitter.com/nBpJryLJpZ -- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 5, 2022

В Погранслужбе накануне сообщили о подписании трех крупных соглашений по строительству стационарного заграждения на границе с РБ. Строительство стены протяженностью почти 200 км и высотой более 5 метров одновременно и круглосуточно будет вестись на четырех участках границы. Заграждение стоимостью более 1,6 млрд злотых (более 10,5 млрд грн) планируют построить к июню этого года.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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