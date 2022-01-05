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Форсировали границу через реки: из Беларуси в Польшу снова прорывались мигранты

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Форсировали границу через реки: из Беларуси в Польшу снова прорывались мигранты

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

С целью патрулирования водного участка границы закуплено три моторных лодки.

За прошедшие сутки 32 мигранта пытались нелегально пересечь границу между Польшей и Беларусью. Все чаще они выбирают путь форсирования границы через реки Свислочь и Буг.

Об этом сообщила Пограничная служба РП.

"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отрезке ответственности пограничного заставы в Михалово задержали четырех граждан Индии, попавших в Польшу, преодолев пешком реку Свислочь. В зоне ответственности пограничной заставы в Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли реку Свислочь на понтоне.

В то же время, в полосе ответственности пограничной заставы в Черемсе наземный участок границы пытались силой форсировать 11 иностранцев.

С целью патрулирования водного участка границы с Беларусью (171 км) и Украиной (228 км) закуплено три моторных лодки на общую сумму 300 тыс. злотых (около 2 млн грн). Их будут использовать пограничники Набужанского отдела ПС Польши.

В Погранслужбе накануне сообщили о подписании трех крупных соглашений по строительству стационарного заграждения на границе с РБ. Строительство стены протяженностью почти 200 км и высотой более 5 метров одновременно и круглосуточно будет вестись на четырех участках границы. Заграждение стоимостью более 1,6 млрд злотых (более 10,5 млрд грн) планируют построить к июню этого года.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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