На границе с Беларусью польские службы спасли мигрантов, которые едва не погибли

Мигрантов нашли с помощью дронов.

Во вторник, 14 декабря, четверо мигрантов, незаконно пересекших границу Польши, чуть не погибли из-за того что, они застряли в болоте. Их увидели польские службы, проведшие спасательную операцию.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

По их информации, мигрантов из Сирии, найденных с помощью дронов, службы увидели на польско-белорусской границе вблизи города Михалово. К спасательной операции были привлечены военнослужащие.

"Из-за низких температур и замерзания спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", — говорится в сообщении.

Wczoraj #funkcjonariuszeSG z placówek w Michałowie и Narewce wspólnie z @KGPSP prowadzili przez kilka godzin akcję ratowniczą. Udało się ich odnaleźć dzięki użyciu drona #WP

Два человека przewieziono do szpitala. pic.twitter.com/N2Pbd3FYNe -- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 15, 2021

Как отмечает РАР, двоих пострадавших беженцев – мужчину и женщину – госпитализировали в больницу. Пока их здоровью ничего не угрожает. Остальным двум мужчинам помощь медиков не понадобилась.

Как сообщалось ранее, на границе с Беларусью польские пограничники зафиксировали очередной акт агрессии мигрантами против них. Беженцы бросали камни в польский патрульный автомобиль, а белорусские пограничники слепили лазером.

Польские пограничники спасли четырех мигрантов с ближнего востока, попавших в болото

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