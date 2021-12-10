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Одеяла, сумки и еда: на границе Беларуси мигранты оставили груды вещей и хлама

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Одеяла, сумки и еда: на границе Беларуси мигранты оставили груды вещей и хлама

Associated Press

Белорусские службы не очищали территорию

Мигранты, пытавшиеся прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу, оставили после себя кучу вещей и хлама.

Место с виду такое, будто его бросили наспех, пишет РАР.

Белорусские службы не очищали территорию. Возле забора, на границе двух стран, остался лагерь мигрантов. Там есть палатки, лежат одеяла, сумки беженцев, их вещи и даже еда. Мигранты разместились в логистическом центре.

Издание пишет, что в некоторых местах был сломан забор. Это произошло, когда нелегалы пытались незаконно пересечь границу. Забор уже восстановили.

К слову, со стороны Польши напротив бывшего лагеря мигрантов дежурят силовики. Они охраняют территорию.

Как сообщалось, Беларусь в общей сложности покинула 3139 граждан Ирака, которые до этого времени находились у границы со странами Евросоюза, пытаясь попасть в Германию. По данным иракского посольства в Москве, не знают точного количества жителей страны, до сих пор остающихся на польско-белорусской границе.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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