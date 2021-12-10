Одеяла, сумки и еда: на границе Беларуси мигранты оставили груды вещей и хлама

Одеяла, сумки и еда: на границе Беларуси мигранты оставили груды вещей и хлама

Белорусские службы не очищали территорию

Мигранты, пытавшиеся прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу, оставили после себя кучу вещей и хлама.

Место с виду такое, будто его бросили наспех, пишет РАР.

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Белорусские службы не очищали территорию. Возле забора, на границе двух стран, остался лагерь мигрантов. Там есть палатки, лежат одеяла, сумки беженцев, их вещи и даже еда. Мигранты разместились в логистическом центре.

Издание пишет, что в некоторых местах был сломан забор. Это произошло, когда нелегалы пытались незаконно пересечь границу. Забор уже восстановили.

К слову, со стороны Польши напротив бывшего лагеря мигрантов дежурят силовики. Они охраняют территорию.

Как сообщалось, Беларусь в общей сложности покинула 3139 граждан Ирака, которые до этого времени находились у границы со странами Евросоюза, пытаясь попасть в Германию. По данным иракского посольства в Москве, не знают точного количества жителей страны, до сих пор остающихся на польско-белорусской границе.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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