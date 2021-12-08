У польско-белорусской границы обнаружили тело мужчины

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Во вторник, 7 декабря, в лесу близ Ольховки, что возле польско-белорусской границы, обнаружили тело мужчины.

Об этом со ссылкой на представителя польской полиции сообщает РАР.

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Отмечается, что тело погибшего обнаружили польские солдаты в девяти километрах от польской границы. У мужчины был с собой рюкзак. В нем был нигерийский паспорт. Впрочем, точно ли погибший был гражданином Нигерии, точно неизвестно.

По словам представителя Подлясской полиции Томаша Крупа, личность погибшего устанавливается. Тело иностранца было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что в связи с инцидентом сотрудники полиции находятся под контролем прокурора.

Как сообщалось, Беларусь в общей сложности покинула 3139 граждан Ирака, которые до этого времени находились у границы со странами Евросоюза, пытаясь попасть в Германию. По данным иракского посольства в Москве, не знают точного количества жителей страны, до сих пор остающихся на польско-белорусской границе.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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