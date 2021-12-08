Наразі встановлюють особу загиблого.

У вівторок, 7 грудня, у лісі неподалік Вільхівки, що біля польсько-білоруського кордону, виявили тіло чоловіка.

Про це з посиланням на представника польської поліції повідомляє РАР.

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Зазначається, що тіло загиблого знайшли польські солдати за дев'ять кілометрів від польського кордону. Чоловік мав із собою рюкзак. У ньому був нігерійський паспорт. Втім, чи точно загиблий був громадянином Нігерії, достеменно не відомо.

За словами представника Підляської поліції Томаша Крупа, особа загиблого встановлюється. Тіло іноземця доставили до відділення судово-медичної експертизи.

Зазначається, що у зв'язку з інцидентом співробітники поліції перебувають під наглядом прокурора.

Як повідомлялося, Білорусь загалом покинуло 3139 громадян Іраку, які до цього часу перебували біля кордону з країнами Євросоюзу, намагаючись потрапити до Німеччини. За даними іракського посольства у Москві, не знають точної кількості жителів країни, які досі залишаються на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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