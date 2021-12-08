Кулеба їде до Великої Британії: з ким зустрічатиметься та про що говоритиме

Кулеба їде до Великої Британії: з ким зустрічатиметься та про що говоритиме

Програма візиту також передбачає виступ міністра на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України, та спілкування зі ЗМІ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що візит відбудеться на запрошення державної секретарки у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс.

"Очільники української та британської дипломатій проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії. Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до всеосяжної угоди, що була підписана в жовтні 2020 року в Лондоні президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном", - йдеться у повідомленні.

У МЗС додають, що Дмитро Кулеба та Ліз Трасс обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах. Глава МЗС України окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

У засіданні Діалогу стратегічного партнерства також візьмуть участь представники галузевих міністерств та відомств України та Великої Британії, які узгодять напрями подальшої взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Під час візиту Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам в ширшому Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, 12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Україна має отримати від Великої Британії кредит у 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ВМС.