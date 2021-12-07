Лукашенко надав білоруське громадянство ще майже пів тисячам українцям

Від серпня уже близько 1,2 тис. українців стали білоруськими громадянами.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, відповідно до якого до білоруського громадянства прийнято 448 громадян України.

Відповідний указ № 480 опублікували на сайті псевдопрезидента.

Як зазначається, ці люди нібито самі звернулися з цього питання до Лукашенка. Після відповідних доручень, які були надані під час "Великої розмови" - зустрічі з представниками громадськості, медійної та експертної спільноти, Лукашенко підписав документ.

Загалом від серпня, як повідомляється, уже близько 1,2 тис. українців стали білоруськими громадянами.

Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії. Так, внутрішній ринок будуть наповнювати тільки "товарами з дружніх країн".

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