Лукашенко предоставил белорусское гражданство еще почти полутысяче украинцев

С августа уже около 1,2 тысяч украинцев стали белорусскими гражданами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в белорусское гражданство принято 448 граждан Украины.

Соответствующий указ №480 опубликовали на сайте псевдопрезидента.

Как отмечается, эти люди якобы сами обратились по этому вопросу к Лукашенко. После соответствующих поручений, предоставленных во время "Большого разговора" — встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества - Лукашенко подписал документ.

Всего с августа уже около 1,2 тыс. украинцев стали белорусскими гражданами.

Напомним, Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии. Внутренний рынок будут наполнять только "товарами из дружественных стран".

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