У Німеччині дозволили робити бустерні COVID-щеплення дітям від 12 років

У Німеччині дозволили робити бустерні COVID-щеплення дітям від 12 років

У Німеччині бустерне щеплення зробили 45% громадян.

У Німеччині схвалили бустерні щеплення проти коронавірусу для підлітків віком від 12 до 17 років.

Про це повідомляє Інститут імені Роберта Коха.

Вводити бустерні щеплення неповнолітнім вирішили через різке збільшення кількості випадків зараження "Омікроном". Третю дозу слід вводити не раніше, аніж через три місяці після останнього щеплення.

"Поточна ситуація з різко збільшеним числом випадків SARS-CoV - 2 через варіант "Омікрон" і побоюваннями наслідків для системи охорони здоров'я в Німеччині роблять необхідним розширення кампанії вакцинації", - йдеться в релізі.

У Німеччині станом на зараз дві дози вакцини отримали 60,1 млн. осіб (72%). Бустерне щеплення зробили 37 млн (45%). Утім, за останню добу в країні було зареєстровано рекордні 80 430 випадків COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почнуть вакцинувати проти COVID-19 немовлят.

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