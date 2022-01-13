"Динамо" віддало форварда-легіонера в оренду європейському клубу

Ібрагім Каргбо продовжить кар'єру в Словенії.

Київське "Динамо" відправило нападника Ібрагіма Каргбо в оренду до словенського "Цельє".

Там 22-річний бельгійський форвард проведе другу половину нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

nk-celje.si

Каргбо приєднався до київського клубу в зимове міжсезоння-2019/20, проте за основну команду "Динамо" провів лише три матчі. У сезоні-2020/21 він виступав на правах оренди за донецький "Олімпік".

У нинішній кампанії бельгієць не провів жодного матчу через відновлення після тяжкої травми. Каргбо повернувся до тренувань лише в листопаді минулого року.

"Цельє" за підсумками 20 турів посідає сьоме місце серед 10 учасників елітного словенського дивізіону.

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