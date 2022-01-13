У британському парламенті розвідка викрила агента Китаю

Як з'ясувалося, британські політики отримували щедрі "пожертви" від агента.

Британська контррозвідка МІ5 повідомила, що таємний агент Китаю проник до парламенту, щоб втрутитися в політику Великої Британії.

Про це інформує Іtv. News.

Агентом називають Крістін Чінг Куй Лі, яка працювала в Департаменті роботи Об’єднаного фронту (UFWD) Комуністичної партії Китаю. За повідомленнями розвідки, шпигунка встановила контакти з нинішніми та потенційними депутатами. Вона надавала "пожертви" політикам, а фінансування надходило від громадян Китаю та Гонконгу.

"МІ-5 зв’язалася зі спікером, і вона зараз попереджає членів парламенту, що тут, у парламенті, працює агент китайського уряду, щоб підірвати процеси", — заявив депутат-консерватор і колишній лідер партії Ієн Дункан Сміт.

Він сказав, що це "викликає серйозне занепокоєння" і закликав депортувати Лі.

"Я також хотів нагадати колегам про їхні обов’язки перевіряти джерело будь-якої спонсорської пожертви, яку вони отримують, щоб з’ясувати, чи є вона з дозволеного джерела, та реєструвати джерело пожертв або доповідати до виборчої комісії в разі необхідності", — підсумував він.

Нагадаємо, що Британія планує розробити гіперзвукові ракети для конкуренції з РФ.

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