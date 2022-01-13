У Росії в ДТП потрапив катафалк із покійником: загинуло ще троє людей

У Росії в ДТП потрапив катафалк із покійником: загинуло ще троє людей

Серед загиблих - дружина покійного, яка везла тіло чоловіка для похорону на батьківщині.

В Іркутській області Росії на автотрасі Р-255 “Сибір” великовантажний автомобіль Volvo зіткнувся з катафалком “Соболь”, у якому родичі перевозили тіло 68-річного чоловіка з міста Кемерова.

Відео з місця аварії та подробиці цієї історії опублікував Telegram-канал “Бушующий мир”.

Внаслідок ДТП загинули троє пасажирів прощального кортежу, ще двоє - потрапили до лікарні. Як виявилося, серед загиблих була дружина покійного, яка виконувала його останню волю. Житель Кемерова висловив бажання, щоб його поховали на батьківщині - у місті Куйтун Іркутської області. До Іркутська його тіло доставили літаком, для подальшої подорожі — орендували катафалк.

Окрім дружини покійного, в аварії загинули її сестра та водій катафалка.

Нагадаємо, раніше у Ленінградській області Росії на трасі "Сортавала" сталася аварія. Внаслідок сильного зіткнення з багажника автівки вивалилось понівечене тіло мертвого чоловіка, якого очевидно вбили ще задовго до самої аварії. У багажнику виявилися дві лопати, а пасажири автомобіля намагалися втекти через ліс.

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