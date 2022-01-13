Апокаліпсис виробництвам – крах споживчого ринку

Засновник ТМ "Трапеза" й "Аттуаль" Алавді Халідов поділився основними причинами підвищення цін на продукти.

Вже в 2021 році ціни на різні продукти харчування у світі піднялися на 32,8 %. По даним ООН в даний час ціна на продукти харчування на найвищому рівні за останні 60 років.

2022 рік починається, а проблеми тільки накопичуються. Подорожчання вартості продуктів харчування, на жаль, вимушена, але об’єктивна необхідність, а не забаганка виробників продуктів.

Фактори, що спричиняють збільшення вартості продуктів:

1. Першочерговою причиною є саме світова пандемія COVID-19.

Світові ціни на морські перевезення за останні 2 роки підвищились у 10 разів. Ріст цін передбачуваний і прогнозований, але звернемось до математичних обчислень.

Якщо порт може вивантажити 100 контейнерів за добу, а через пандемію робота призупинена на 7 діб, то при потужності роботи порту на 100% вище, на розвантаження цих 700 контейнерів потрібно до 70 діб. Але через карантин іноді порт закривають на 2-3 тижні, а то й на місяць. І як наслідок, їх роботу можна вивести на потрібну потужність через пів року.

Переконливішою виглядає ситуація, якщо дні простою перевести у гроші: доба простою судна вартує 50 000 доларів за 14 діб - це 700 000 дол. Спочатку ці витрати лягають на плечі виробників та імпортерів, а потім на споживачів через здорожчання собівартості.

У січні 2022 року, в порівнянні з червнем 2020 року, вартість на один 40 футовий контейнер з Мундра, Індія (Zim, MSC, CMA-CGM) до Одеси, Україна виросла з 600$ до 6000$ приблизно, це ріст на 1000%.

Бангкок, Тайланд (Zim, MSC, CMA-CGM) до Одеси, Україна з 1200$ до 9800$ приблизно, це ріст 900%.

2. Підвищення вартості контейнерів в порту змушує підвищувати ціни на вантажоперевезення по Україні, де на сьогодні ж ще одна проблема - нестача професійних водіїв, яким вигідніше працювати за кордоном.

3. Рушійною силою для виробництва є ціни на газ та електроенергію. На нашому виробництві в середньому за випалювальний сезон споживаються від 120 до 150 тис. м3 газу за місяць.

Давайте рахувати, зважаючи на те, що ціна на газ за рік зросла майже в 10 разів з 5,5 грн за м3 до 46-66 ( в залежності від постачальників), на електроенергію - на 250%. Ціна на таропакувальні матеріали - на 40%, на сировину- на 60%-80%.

Глобальне зростання цін змушує підвищувати оплату праці найманим співробітникам.

Як можемо бачити, всі складові процеси що пов’язані з виробництвом та переробкою продуктів харчування, суттєво дорожчали, і на жаль, зростання цін тільки продовжується.

Судіть самі якщо, наприклад, вартість газу в собівартості виробництва одного кілограму крупи в вересні 2021 року становила приблизно 3,38 грн., то в листопаді 2021 року вже 8,05 грн, а в січні 2022 вартість газу в кілограмі крупи становить вже 12,19 грн.

За таких тенденцій, при умові збереження відпускних цін на рівні минулого року, наше виробництво приносить мільйонні збитки, в подальшому це спричинить або банкрутство або зупинку виробництва.

Станом на 2021 рік наше підприємство Trapeza забезпечує споживчий ринок круп’яними продуктами на 30-40%. Вищезазначені проблеми пророкують всім соціально значимим галузям – безперспективність.

Що буде якщо виробництво зупиниться?

Дефіцит продуктів харчування спричинить ще більший ріст цін, крупи та борошно стануть розкішшю, навіть на фоні того, що в Україні в 2021 зібрано рекордний урожай.

Які ж є шляхи попередження цього колапсу?

Або вирішення всіх проблем за рахунок кінцевого споживача, або комплексна підтримка держави, направлена на нівелювання всіх негативних факторів.

Часу на роздуми не залишилось і рішення потрібно приймати вже сьогодні.